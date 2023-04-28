Вакцинироваться против клещевого энцефалита еще не поздно
Пробуждению клещей способствует таяние снега и устойчивая теплая погода. Чаще всего люди, столкнувшиеся с зараженным клещом, заболевают клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. И для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо проводить вакцинопрофилактику. Врачи рекомендует вакцинироваться от клещевого энцефалита взрослым и детям старше 1 года. Вакцинация не убережет от укуса, но позволит максимально снизит риск возникновения инфекций, переносимых клещами.
«Во время сбора анамнеза у пациентов выясняется, что чаще всего укусы клещей получают в лесных массивах и дачных участках. Поэтому особое внимание иммунизации стоит уделить дачникам и людям, чья профессиональная деятельность или досуг связаны с нахождением в лесу. Сделать это лучше сейчас, пока на улице достаточно холодно и еще есть время для того, чтобы вакцина подействовала прежде, чем начнётся сезон клещей», − отмечает заведующая отделением профилактики поликлиники №2 Нефтеюганской окружной клинической больницы, Елена Хакимова.
Для справки: в 2022 году в окружную клиническую больницу обратились 688 человек с укусами клещей, в том числе 65 детей (650 горожан и 38 жителей районов). Клещевой энцефалит был выявлен у 7 человек, болезнь Лайма – у двоих. Все заболевшие не были привиты.
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