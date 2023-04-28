В эфире телеканала «Югра» состоялся выпуск авторской рубрики «Росгвардия сегодня», посвященный празднованию Дня Победы
В рамках комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре по военно-политической подготовке подполковник Михаил Тремасов и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Татьяна Тихон стали участниками авторской рубрики «Росгвардия сегодня» в эфире телеканал «Югра».
В диалоге с ведущими Максимом Горшковым и Аленой Михалевич гости рассказали телезрителям о ведомственных проектах, среди которых всероссийские акции «Эстафета подвига», «Своих не бросаем» и «Георгиевская ленточка».
«С учениками школ мы проводим тематические встречи, посвященные Дню Победы, навещаем ветеранов Великой Отечественной войны и, знаете, приятно слышать, что дети понимают, что они – наследники Великой Победы», – отметил офицер Росгвардии.
Татьяна Тихон так же рассказала о том, как проходит сбор посылок добра, направляемых при поддержке Росгвардии участникам специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
В завершение выпуска гости поздравили жителей региона с наступающим Днем Победы.
Артем Енов