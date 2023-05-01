Участвуйте в конкурсе комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд»!
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луимасэрипос», департамент общественных, внешних связей и молодёжной политики Югры объявляет окружной детский конкурс комиксов на обско-угорских языках «В мире сказок и легенд». Приём заявок стартует 1 мая 2023 года.
На конкурс принимаются рисунки по мотивам мифов, преданий и сказок народов ханты и манси. Формат комикса – комикс-стрип (представляет собой ленту из 2-4 кадров, выстроенных в ряд горизонтально, либо может быть в виде вертикальной полосы или квадрата). Размер – лист формата А4. Работы должны быть выполнены детьми на хантыйском и мансийском языках. Количество работ от одного участника – не более трёх.
Конкурсные работы рассматриваются в двух возрастных категориях: 6-12 лет и 13-18 лет на хантыйском, мансийском языках в отдельности.
Для участия необходимо заполнить заявку и вместе с отсканированными работами направить на электронную почту: khanty.mansi.mir@gmail.com с пометкой «Конкурс комиксов» с указанием обратного адреса и полного имени, отчества и фамилии отправителя.
Для организации выставки оригиналы конкурсных работ необходимо направить на адрес редакции газет: 626011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, Объединённая редакция национальных газет
«Ханты ясанг» и «Луимасэрипос».
Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2023 года. Итоги конкурса подводятся не позднее 1 декабря 2023 года, торжественная церемония награждения победителей состоится 10 декабря 2023 года в День образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Контакты для дополнительной информации:8 (3467) 33-23-09, e-mail: tli77@mail.ru редактор газеты «Луима сэрипос» Теткина Людмила Ильинична;8 (3467) 33-36-07, e-mail: GuryevaLT@mail.ru редактор газеты «Ханты ясанг» Гурьева Людмила Тихоновна.