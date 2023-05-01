Судьба дышала нам в глаза...
Так назывался авторский музыкальный моноспектакль оперной певицы Софьи Шесталовой, который был представлен 27 апреля в КТЦ «Югра-Классик» и посвящён дню рождения первого профессионального композитора народа манси Владимира Шесталова. 28 апреля ему исполнилось бы 59 лет.
Моноспектакль рассказывает об истории любви двух творческих людей – четы Шесталовых, Владимира и Софьи.
Сегодня Софья Алексеевна раскрылась перед публикой как поэтесса. Выдержки из её четвёртого сборника «Избранное» (2017 г.) в авторском прочтении рассказывали о становлении её как профессиональной оперной певицы и судьбоносном знакомстве с будущим мужем – Владимиром Шесталовым – всё это переплеталось с исполнением известных и популярных романсов о любви.
Аккомпаниатором моноспектакля «Судьба дышала нам в глаза» был музыкант Алексей Коржов, чьи импровизации стали настоящим сюрпризом для слушателей. Он отметил, что любит импровизировать, а этот моноспектакль настолько гармонично откликается в его душе, что он с удовольствием согласился аккомпанировать.
Наряду с романсами Софья Шесталова исполнила песню на стихи Ювана Шесталова «Морошка», музыку к которой написала московский композитор Елена Кожуховская. Нужно сказать, что певицу и композитора связывает долгая дружба.
Ею также написана музыка к романсу на стихи С. Шесталовой «Мой милый, помнишь наш Восход», исполненный в заключительной части моноспектакля. В произведении есть следующие строчки:
Мой милый, помнишь наш Восход, –
Когда сидели мы с тобой
В объятьях утренней зари,
Когда мы ждали самолёт…
… Меня ты в сердце взял своё
На двадцать три планетных года…
За эти годы супруги Шесталовы получили высшее профессиональное музыкальное образование, продолжали развиваться, расти…
Владимир Шесталов стал первым профессиональным композитором народа манси, который наполнил новым звучанием древнюю обрядовую музыку обских угров. Он сумел соединить в оркестре традиционные музыкальные инструменты обских угров с классическими европейскими музыкальными инструментами, отчего его авторские композиции приобрели особое звучание. Из-под его пера вышли многочисленные инструментальные сочинения, а также песни на стихи отца, Ювана Шесталова, и Андрея Тарханова.
Моноспектакль получился невероятно трогательным ещё и оттого, что практически все сегодняшние зрители так или иначе причастны к талантливой чете Шесталовых – это сокровенная история любви стала для них настоящим откровением.
Зрители ещё долго не отпускали Софью Шесталову, под бурные аплодисменты просили ещё раз исполнить полюбившиеся композиций. Под занавес моноспектакля «Судьба дышала нам в глаза…» оперная дива ещё раз исполнила полюбившуюся песню «Морошка».
Музыкальный моноспектакль «Судьба дышала нам в глаза» имел невероятный успех. По словам Софьи Шесталовой, он будет ещё не раз представлен в течение года.
Людмила Гурьева