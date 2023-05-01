Судьба дышала нам в глаза...

Так назывался авторский музыкальный моноспектакль оперной певицы Софьи Шесталовой, который был представлен 27 апреля в КТЦ «Югра-Классик» и посвящён дню рождения первого профессионального композитора народа манси Владимира Шесталова. 28 апреля ему исполнилось бы 59 лет.