Фельдшер из Сургута дистанционно помогла спасти жизнь ребёнку
В Сургуте благодаря грамотным действиям фельдшера по приёму вызовов скорой медицинской помощи удалось спасти жизнь ребёнку, извлечённому из воды без признаков жизни. На пульт оперативного отдела БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» поступил тревожный звонок из дачного кооператива. Звонок приняла фельдшер
по приему и передаче вызовов Светлана Катаева. Звонившая дрожащим голосом сообщила о том, что подросток был извлечён из воды спустя примерно пять минут после утопления.
Фельдшер оперативно оформила вызов и направила к месту происшествия специализированную реанимационную бригаду в составе врача Дилором Масалиевой, анестезистов Сергея Кисилёва и Рамзии Рахматулиной, водителя Олега Бураковского. Одновременно с этим Светлана Катаева по телефону начала оказывать первую помощь — инструктируя находившихся рядом взрослых, как действовать до прибытия медиков.
Благодаря этим слаженным действиям, к моменту прибытия бригады
у пострадавшей девочки восстановилось адекватное дыхание. Бригада продолжила оказывать экстренную медицинскую помощь и доставила ребёнка в стационар. В настоящее время девочка получает необходимое лечение,
её жизни ничто не угрожает. Это не первый случай, когда профессионализм
и неравнодушие фельдшера помогают в критической ситуации. В 2020 году Светлана Катаева по телефону приняла роды.
Сегодня фельдшеры, работающие в оперативных отделах станций скорой медицинской помощи Югры, проходят дополнительное обучение
по программе «Инструктор первой помощи». Это позволяет им не только оперативно принимать вызовы, но и дистанционно консультировать граждан по вопросам оказания первой доврачебной помощи до приезда бригады. Такой подход уже доказал свою эффективность — как в повседневной практике, так и в экстренных ситуациях, когда на кону человеческая жизнь.