Подразделения государственного контроля Росгвардии в Югре подвели итоги деятельности с начала года
Инспекторами отдела государственного контроля Управления Росгвардии по ХМАО — Югре подведены итоги деятельности подразделения с начала года. Офицерами Росгвардии проведены выездные плановые проверки в отношении 6 объектов топливно-энергетического комплекса. Выявлено более 50-ти нарушений, выдано 4 предписания. В отношении юридических лиц составлено 3 административных протокола.
В рамках контроля за исполнением предписаний, срок которых истёк, проведены 4 внеплановые проверки юридических лиц, составлено 3 административных протокола.
Кроме этого, в 2023 году запланированы плановые проверки в отношении 3 подразделений охраны и 24 объектов ТЭК.
«ХМАО – Югра – один из стратегических регионов России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны, который занимает первое место по добыче сырой нефти и второе – по выработке электроэнергии, добыче природного и попутного газа, поэтому обеспечение безопасности объектов ТЭК необходимо для нормального функционирования экономики региона и Российской Федерации в целом», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре