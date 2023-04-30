Подвиг наших героев никогда не будет забыт!
В этом году в знак солидарности с жителями регионов России, где невозможно проведение «Бессмертного полка», организаторы акции решили перенести шествие в другие форматы. Почтить память фронтовиков и тружеников тыла, поблагодарить их за подвиги и самоотверженный труд предлагается офлайн и онлайн.
Хантымансийцы могут принять участие в акции «Бессмертный автополк». Для этого им нужно разместить портреты защитников Родины, фото их наград и историю на стеклах машин. Главное, чтобы оформление не мешало обзору водителя. Таким образом, автолюбители окружной столицы смогут продлить традиционное шествие на целый день. Еще один способ поучаствовать в «Бессмертном полке» ─ прикрепить фотографии героев к одежде или распечатать их на футболке. Прикрепляем документ со списком типографий, где есть такая услуга. Также там вы найдете магазины, где можно приобрести продукцию к празднику Великой Победы.
Присоединиться к акции можно и онлайн. Расскажите о заслугах фронтовиков и тружеников тыла в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк, а также поставьте их фотографию на аватарку.
Напомним, редакция городской газеты «Самарово — Ханты-Мансийск» продолжает сбор заявок для участия в проекте «Бессмертный полк на страницах газеты». Присылайте фотографии своих героев, прошедших Великую Отечественную войну и краткие биографические справки о них на электронный адрес: polk-samarovo@yandex.ru. Укажите фамилию, имя и отчество. Расскажите, где воевал ваш родственник и отметьте его самые важные награды.
В 2022 году шествие «Бессмертного полка» объединило более 23 тысяч хантымансийцев, пять тысяч из них дети. Решение провести акцию в других форматах увеличит количество неравнодушных горожан, которые встретят великий День Победы вместе со своим героем.
Источник: Городской информационный центр