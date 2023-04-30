Подвиг наших героев никогда не будет забыт!

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период празднования Дня весны и труда в населенных пунктах автономного округа.