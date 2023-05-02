Росгвардейцы обеспечили правопорядок в День весны и труда в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период празднования Дня весны и труда в населенных пунктах автономного округа. Мероприятия проходили в 45-ти населённых пунктах, в которых приняли участие до 9-ти тысяч человек.
Накануне специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели обследование центральных площадей в Ханты-Мансийске и Сургуте на наличие подозрительных предметов.
В муниципалитетах региона в местах массового пребывания граждан – на территории центральных и городских площадей, дворцов культуры и искусств – были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны, а для обеспечения оперативного реагирования на сообщения граждан о правонарушениях наряды групп задержания были ориентированы к местам проведения массовых мероприятий.
С целью своевременного реагирования на современные вызовы и угрозы была развернута группа контроля оперативного штаба территориального Управления Росгвардии.
«В период празднования Дня весны и труда нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было. Резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии не задействовался», – прокомментировал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре