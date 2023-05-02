Экскурсия в здоровье и на здоровье
В рамках празднования 60-летнего юбилея БУ «Кондинская районная больница», профориентации и позиционирования труда медицинских кадров, заведующим отделением скорой медицинской помощи Вячеславом Роговым, исполняющей обязанности заведующего детской поликлиникой, врачом-педиатром Екатериной Соловьёвой совместно с волонтерами-медиками была проведена экскурсия для школьников в отделении скорой медицинской помощи, клинико-диагностическую лабораторию, отделении функциональной диагностики, рентгеновское отделение.
Детям показали устройство автомобиля скорой медицинской помощи, рассказали, чем он оснащен и чем оборудован. Детей прокатили в «карете скорой помощи» и провели разъяснительную беседу о том, при каких обстоятельствах включают сирену и световые сигналы. В клинико-диагностической лаборатории врач-лаборант Светлана Абрамова и медицинский лабораторный техник Ольга Коох показали ребятам под микроскопом клетки крови и как работает центрифуга. В кабинете функциональной диагностики дети познакомились с аппаратом ЭКГ и даже попробовали записать ЭКГ одноклассникам. В рентгеновском отделении заведующий Евгений Боровиков показал ребятам, как выглядят снимки лёгких, костей, рассказал о различных видах переломов.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214