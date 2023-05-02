Открыт приём заявок на первую арктическую премию России «Хранители Севера»
Стартовал приём заявок на проект «Хранители Севера» — первую в России премию, посвящённую развитию Арктики. Цель её проведения — поддержать людей, которые работают над социально значимыми арктическими проектами.
Конкурс 2023 года пройдет в 7 номинациях: путешествие и экспедиция; сохранение культурного наследия; лучший экологический проект; защита окружающей среды и биологических ресурсов; лучшее освещение в СМИ; фоторабота; человек в Арктике.
К участию приглашают путешественников и журналистов, блогеров и экологов, предпринимателей и исследователей — настоящих «хранителей Севера», посвятивших ему жизнь.
Организатор премии — отделение Русского географического общества в ЯНАО. Определять финалистов и победителей будут ведущие ученые и общественные деятели России и зарубежья — эксперты в своих номинациях.
Заявки принимаются до 10 июля, затем жюри приступит к оценке проектов. Церемония награждения состоится 9 декабря 2023 года.
Подробнее узнать о премии и заполнить заявку на участие можно на сайте премии https://savenorth.ru/