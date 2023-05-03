Музыкальные медитации обских угров прозвучали для гостей Окружного Дома народного творчества
«…Сейчас, где Казымская богиня делала остановки или оставляла свои вещи, повсеместно живут духи-покровители, как правило, муж и жена, и охраняют свои земли».
В субботу в Окружном Доме народного творчества состоялись первые Музыкальные медитации обских угров. Гости совершили путешествие в мир легенд народа ханты.
Мастер фольклора коренных малочисленных народов Севера, кандидат исторических наук Тимофей Молданов и самобытный югорский музыкант Федор Ларюшкин исполнили легенду о переселении с берегов Карского моря Казымской богини – Казым най.
Современные мелодии и аутентичные, сакральные песни обских угров слились воедино, создав в зале магическую и завораживающую атмосферу.
«Это было волшебно, музыкально и восхитительно! Спасибо организаторам и артистам за такое замечательное мероприятие» - поделился впечатлениями один из гостей.
Дорогие друзья! Музыкальные медитации обских угров еще прозвучат на сцене Окружного Дома народного творчества! Уникальный проект станет путеводителем в культуру коренных малочисленных народов Севера, будет знакомить наших гостей с обрядовой, песенной частью «Медвежьих игрищ».
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