IT-Форум в Югре сохраняет богатую международную повестку
IT-Форум проводится с 2008 года и за прошедшие годы стал ведущей площадкой для обмена идеями и решениями среди профессионального сообщества.
В этом году в центре обсуждения вопросы цифровой трансформации отраслей экономики, импортонезависимости, кибербезопасности, а также развитие искусственного интеллекта и кадрового потенциала.
Несмотря на сложную ситуация в мире, IT-Форум в Югре сумел сохранить богатую международную повестку. Ожидается участие свыше 3 тысяч гостей из 45 стран и всех регионов Российской Федерации. Это – представители дипломатического корпуса, федеральных министерств и региональных органов власти стран БРИКС, ШОС, СНГ, Африки, Латинской Америки и России. Кроме того, в работе Форума традиционно примут представители IT-компаний, общественных и научных организаций, ведущие эксперты IT-отрасли.
В программе IT-Форума свыше 50 мероприятий – стратегические сессии, тематические круглые столы и панельные дискуссии, организованные совместно с федеральными министерствами и ведомствами. Традиционно в рамках IT-Форума пройдут Международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО и Международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум – Югра» с участием стран БРИКС, ШОС и ОДКБ. Кроме того, в программу Форума включены две конференции с международным участием: «Цифровая трансформация отрасли «Образование» и «Пространственное социально-экономическое развитие территорий: формирование комфортной среды и повышение качества жизни граждан». В этом году на площадках IT-Форума пройдёт Профориентационный форум для детей и молодежи «Юниор IT – шаг к новым возможностям». Традиционно будет организовано выставочное пространство для ознакомления с готовыми решениями и прототипами.
Для участников подготовлена и насыщенная культурная программа, которая познакомит гостей с уникальной культурой коренных народов Севера.
Более подробная информация и трансляция мероприятий на сайте https://итфорум.рф и в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/itforumugra.
Генеральные партнёры IT-Форума – ЛУКОЙЛ, Салым Петролеум Девелопмент, Ростелеком, КОМТЕК, ПРАЙМ ГРУП. Инвестиционные партнеры: ФОРС, ТЕХНОКОМ.
Генеральный информационный партнёр – Информационное агентство России ТАСС.
Источник: Депинформтехнологий Югры