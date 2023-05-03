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Для слабовидящих

«Это праздник со слезами на глазах…» Окружной Дом народного творчества приглашает на концертную программу «Песни Победы»

03.05.2023

Совсем скоро наша страна будет отмечать один из самых важных праздников — День Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии важной и памятной даты Окружной Дом народного творчества приглашает жителей и гостей столицы Югры на концертную программу Народного самодеятельного коллектива Хора русской песни «Покрова».
Песня – это живая история народной души. В годы Великой Отечественной войны песни спасали, поддерживали и становились необходимым лучом света и надежды.
Написанные в годы войны или в современное время, песни – сохраняют память, рассказывают историю, трогают сердца своей необыкновенной искренностью.
Музыкальные произведения военных лет, а также авторские песни руководителя Хора Сергея Петрова будут звучать для вас в демонстрационном зале Окружного Дома народного творчества 8 мая в 14 часов.
Вход свободный.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

03.05.2023

03.05.2023
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