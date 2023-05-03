«Это праздник со слезами на глазах…» Окружной Дом народного творчества приглашает на концертную программу «Песни Победы»
Совсем скоро наша страна будет отмечать один из самых важных праздников — День Победы в Великой Отечественной войне.
В преддверии важной и памятной даты Окружной Дом народного творчества приглашает жителей и гостей столицы Югры на концертную программу Народного самодеятельного коллектива Хора русской песни «Покрова».
Песня – это живая история народной души. В годы Великой Отечественной войны песни спасали, поддерживали и становились необходимым лучом света и надежды.
Написанные в годы войны или в современное время, песни – сохраняют память, рассказывают историю, трогают сердца своей необыкновенной искренностью.
Музыкальные произведения военных лет, а также авторские песни руководителя Хора Сергея Петрова будут звучать для вас в демонстрационном зале Окружного Дома народного творчества 8 мая в 14 часов.
Вход свободный.
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