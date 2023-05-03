Новые специалисты в сельской местности
На сегодняшний день во многих отдаленных местностях России не хватает медицинского персонала среднего звена. Именно поэтому в 2015 году руководство страны приняло решение о введении специальной программы «Земский фельдшер». Программа, которая стимулирует медицинских специалистов к переезду в сельскую местность. Кандидаты, подавшие заявку на участие в программе «Земский фельдшер», должны соответствовать множеству критериев и проходить строгий отбор.
Так в Ханты-Мансийской районной больнице в 2022 году коллектив пополнился новыми кадрами. Трудоустроено 2 фельдшера в населенные пункты д. Согом и д. Ярки. О своем решении изменить жизнь сотрудники и члены их семей ни разу не пожалели.
Елизавета Белкина заведующая ФАПом д. Согом: «На прошлой работе начались сокращения, а медицинские навыки хотелось сохранить. Всегда знала, что малоподвижная работа не для меня. Вот и решила участвовать в программе. Работа в ФАПе оказалась очень интересной, хоть порой и сложной. Хотя, куда без сложностей если учитывать, что в деревне человек я новый. Но вскоре нашла подход и теперь оказываю квалифицированную медицинскую помощь с полной отдачей».
Ирина Ахметзянова, фельдшер ФАПа д. Ярки: «Медициной грезила с самого детства. Очень довольна своим выбором профессии. В Ярки я переехала с Пермского края и благодаря государственной поддержке и поддержке руководства со стороны Ханты-Мансийской районной больницы работа протекает очень комфортно и интересно. Фельдшер на селе – это очень ответственная и требующая особого подхода должность. На данный момент сложностей не возникает, только приобретается дополнительный опыт – что является немаловажным критерием для саморазвития личности в целом».
Медработники получают единовременные компенсационные выплаты из регионального бюджета в рамках национального проекта «Здравоохранение», одна из главных задач которого - обеспечить медучреждения квалифицированными кадрами.
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