В Югре Росгвардия подвела итоги комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
В Югре военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре подвели итоги комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению тяжести последствий ДТП.
В течение двух месяцев встречи профилактической направленности прошли во всех подчиненных и структурных подразделениях ведомства.
В Ханты-Мансийске для личного состава теруправления проведена техническая конференция с участием представителя окружного УГИБДД старшего лейтенанта полиции Виктории Гриб и председателя отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Ханты-Мансийской Епархии иереем Вадимом Павловским.
Встреча прошла в виде диалога с росгвардейцами, которые узнали об изменениях законодательства в части соблюдения правил дорожного движения, о состоянии аварийности на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наиболее распространенных нарушениях, совершаемых водителями на обслуживаемой территории, а также об административной и уголовной ответственности в области дорожного движения. Иерей Вадим Павловский дал духовные наставления личному составу ведомства.
«Комплекс проводимых мероприятий направлен на снижение уровня аварийности на войсковом, служебном и личном транспорте», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре