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В Югре Росгвардия подвела итоги комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения

04.05.2023

В Югре военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре  подвели итоги комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению тяжести последствий ДТП.
В течение двух месяцев встречи профилактической направленности прошли во всех  подчиненных и структурных подразделениях ведомства.
В Ханты-Мансийске для личного состава теруправления проведена техническая конференция с участием представителя окружного УГИБДД старшего лейтенанта полиции Виктории Гриб и председателя отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Ханты-Мансийской Епархии иереем Вадимом Павловским. 


Встреча прошла в виде диалога с росгвардейцами, которые узнали об изменениях законодательства в части соблюдения правил дорожного движения, о состоянии аварийности на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, наиболее распространенных нарушениях, совершаемых водителями на обслуживаемой территории, а также об административной и уголовной ответственности в области  дорожного движения. Иерей Вадим Павловский  дал духовные наставления личному составу ведомства.  
 «Комплекс проводимых мероприятий направлен на снижение уровня аварийности на войсковом, служебном и личном транспорте», –  отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре  

04.05.2023

04.05.2023