Экспозиция Югры стала лучшей на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера – Мастера и художники России»
В Москве завершилась XVIII Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера – Мастера и художники России», она проходила в павильоне ВДНХ с 28 апреля по 2 мая.
Участниками выставки стали делегации из 18 регионов России. Они обсудили практики, опыт сохранения культурного, языкового наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Югру на выставке представили национальные общины коренных малочисленных народов «КАМА», «Лангки», «Волна», этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», объединение «Югорские традиции», коллективы «Тром-Ёван-Тром-Аганские ребята» и «Тром-Ёван Эви-Тром-Аганские ребята», мастера и умельцы из Нижневартовского, Кондинского, Октябрьского, Белоярского, Сургутского, Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов.
В главной номинации конкурсной программы выставочная экспозиция автономного округа «Югра – земля живых традиций!» признана абсолютным победителем и завоевала Гран-при. Копилку наград также пополнили достижения югорчан в отдельных мероприятиях выставки – всего 22 призовых места и специальных призов.
В конкурсе «Лучшее произведение национального народного творчества»:
– I место в номинации «Научные и научно-популярные работы в области исследования промыслов, традиций, культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» – Вячеслав Кондин, этнографический музей под отрытым небом «Торум-Маа» (Ханты-Мансийск);
– I и III места в номинации «Художественная обработка бересты» – представительницы Березовский района Галина Курганова и Нина Загайнова соответственно;
– II место в номинации «Национальный костюм (текстиль)» – Надежда Коновалова, этнографический музей под отрытым небом «Торум-Маа» (Ханты-Мансийск);
– III место в номинации «Национальный музыкальный инструмент» – Анатолий Вадичупов (Ханты-Мансийск);
– III место в номинации «Текстиль, войлок, вышивка» – Ираида Макарова (Березовский район);
– III место в номинации «Изделия из кожи (ровдуга, рыбья кожа)» – Лидия Алясова (Ханты-Мансийский район).
В конкурсе музыкально-песенного и танцевального творчества «Фестиваль «Кочевье Севера»:
– I место в номинации «Традиционный фольклор» – фольклорный коллектив «Ас Нэ» (Березовский район);
– I место в номинации «Танцевальный фольклор (сольное исполнение)» – Лидия Алясова (Ханты-Мансийский район);
– II место в номинации «Народный вокал (сольное исполнение)» – Анастасия Новьюхова (Березовский район);
– III место в номинациях «Театральное представление», «Танцевальный фольклор (сольное исполнение)», «Вокальное (современное исполнение)» – коллектив «Тром-Ёван Эви-Тром-Аганские ребята» (Сургутский район).
В конкурсах «Национальное жилище» и «Национальная кухня» бронзовыми призерами стали этнографический музей под отрытым небом «Торум-Маа» и Сургутский район соответственно.
Кроме того, экспертная комиссия выставки присудила спецпризы:
– в номинации «Традиционная национальная кукла» – Надежде Коноваловой, этнографический музей под отрытым небом «Торум-Маа» (Ханты-Мансийск);
– в номинации «Художественная обработка кости и рога» – Андрей Гаврилов (Ханты-Мансийский район);
– в номинации «Национальный костюм (рыбья кожа)» – Лидияи Алясовой (Ханты-Мансийский район);
– в номинации «Национальный костюм (текстиль)» – Нине Загайновой (Березовский район);
– в номинации «Национальное жилище (традиционное зимнее жилище – чум» – Майе Швейд (Сургутский район). Также Майя Швейд отмечена благодарностью за лучшую адаптацию культурных традиций в современную гастрономию в конкурсе «Национальная кухня».
На стенде региона работали мастерские по изготовлению сувениров, оберегов, одежды и ярмарочный экомаркет «Попробуй Югру на вкус». Свою продукцию презентовали компании «Кордон» и «Регион-К», сельскохозяйственный рыбоохотпромысловый производственный кооператив «Волна».
Отметим, автономный округ ежегодно принимает участие в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера – Мастера и художники России» и входит в число лучших экспонентов ярмарки.
Выставка-ярмарка проводится при поддержке совета при президенте России по межнациональным отношениям, комитета Госдумы по делам национальностей, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам национальностей. Ее цель – поддержать социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Источник: Депнедра и природных ресурсов Югры