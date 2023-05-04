Весенний призыв в ряды Российской Армии
В Российской Федерации 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. В Нефтеюганске и Нефтеюганском районе весеннему призыву подлежат 888 юношей 1996 – 2005 годов рождения, из которых 421 человек – жители города. В состав медицинской комиссии, работающей в военкомате, вошли специалисты Нефтеюганской окружной клинической больницы: хирург, офтальмолог, отоларинголог, невролог, психиатр, дерматолог и педиатр. «В военкомате врачебной комиссией проводится освидетельствование юношей, при необходимости мы направляем призывников на дополнительное обследование. Проводиться оно может, как в амбулаторных условиях, так и в отделениях стационара. По результатам этого обследования определяется годность к военной службе», − пояснила член призывной комиссии, врач, руководящий работой медицинской комиссии, Ольга Колесниченко.
Стоит отметить, что за 4 недели работы военно-призывной комиссии на дополнительное обследование были направлены 169 призывников, 150 из которых уже обратились в больницу для уточнения диагнозов. В стационарных условиях Нефтеюганской окружной больницы дообследование проходят 24 человека.
«Благодаря рациональному планированию, компьютеризации и слаженной работе врачей, задействованных в военно−призывной комиссии нам удаётся максимально сократить сроки прохождения обследования. Для юношей, у которых не выявлено отклонений в состоянии здоровья и не требуется дополнительный осмотр, прохождение медицинской и военной комиссии занимает всего 1 день. Время прохождения дополнительных осмотров также удаётся сократить благодаря назначению приёмов к специалистам в специально отведенные часы», – дополнила Ольга Викторовна.
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