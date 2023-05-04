Профориентационное мероприятие в селе Селиярово
В соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение» профориентационные встречи направлены на целевую подготовку квалифицированных специалистов и укрепление кадрового ресурса медицинской отрасли. Сотрудники Ханты-Мансийской районной больницы посетили сельскую школу, где встретились с обучающимися старших классов.
Целью мероприятия являлось формирование ответственного отношения к выбору профессии, получение информации о профессии врача и фельдшера, особенностях работы в данной профессии и восполнение дефицита кадров в сфере здравоохранения. Уже сейчас ребята понимают, что профессия врача и фельдшера — одна из самых востребованных и необходимых. Кроме того, в ходе беседы у подростков сложилось представление о потребностях современного рынка труда, понимание, что в отрасли здравоохранения необходимы специалисты.
Обучающиеся задавали множество интересующих их вопросов, на которые получили подробные ответы от медицинских работников.
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