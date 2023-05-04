Идёт прием заявок на стипендии для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Минобрнауки России учредило 10 ежегодных именных стипендий по 10 тысяч рублей для студентов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири, Дальнего Востока и обучающихся в подведомственных вузах.
В 2023 году приём документов стартовал 10 апреля и продлится до 15 мая текущего года. Стипендия начисляется студентам на конкурсной основе с 1 сентября на один учебный год.
Претендовать на стипендии смогут студенты второго и последующих курсов, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. Кандидаты должны иметь существенные успехи и достижения в изучении языков и культур малочисленных народов, научно-исследовательской деятельности, направленной на сохранение самобытной культуры, традиций и обычаев, организации культурно-просветительских мероприятий, освещающих традиционный образ жизни малочисленных народов и способствующих расширению доступа населения к культурным ценностям таких народов.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Стипендиат России: https://стипендиатроссии.рф/personal2