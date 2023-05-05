Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в патриотическом марафоне «ZА_МИР»
В День Победы, 9 мая в 12 часов, В Окружном Доме народного творчества для жителей и гостей Ханты-Мансийска состоятся разнообразные и познавательные мероприятия:
• выставочная экспозиция «Никто не забыт, ничто не забыто»;
• трансляция творческих номеров участников Патриотического онлайн-марафона «ZА_МИР»;
• окружная фотовыставка «Мой народ – моя гордость»;
• выставка плакатов, выполненных в технике фотоколлажа учениками Студии «Дизайн» Школы креативных индустрий и посвященная героям и событиям Великой Отечественной войны;
• мастер-класс по созданию открытки с использованием техники 3D моделирования.
Каждый желающий сможет принять участие в патриотической акции «Марафон памяти» и рассказать о героях своей семьи. Проводить видеосъемку будут воспитанники Студии «Фото- и видеопроизводства» Школы креативных индустрий.
Музыкальным подарком для наших гостей станет праздничный концерт «ZА_МИР», который состоится в 13 часов в демонстрационном зале-трансформере. В зале прозвучат песни военного времени и авторские произведения руководителя Народного самодеятельного коллектива «Хор русской песни «Покрова» Сергея Петрова.
Завершится мероприятие встречей с автором проекта «Буктрейлеры» - Дмитрием Пришвицыным, на которой он расскажет о книгах, посвященных годам Великой Отечественной войны.
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