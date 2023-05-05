Офицер Росгвардии из Югры посвятил прохождение Кавказской тропы 78-ой годовщине со Дня Победы
Сотрудник ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор полиции Денис Д. вместе с семьёй преодолел 107 километров первого этапа Кавказской тропы «Дербент-Кубачи», посвятив 6-дневный трекинговый переход 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Маршрут росгвардейца начинался в Дербенте – одном из старейших городов России, на берегу Каспийского моря. Тропа проходила среди лесов, полей и лугов, преимущественно по заброшенным грунтовым дорогам.
На своём пути туристы встречали персидские форты горной стены Даг-бары, заброшенные древние сёла и перевалы.
«Путешествие по горным дорогам раскрывает красоту природы Кавказа, даёт возможность пообщаться с единомышленниками на тропе, помогать идущим по маршруту. И, конечно, это один из способов перезагрузиться от городской суеты, – делится офицер Управления Росгвардии по ХМАО – Югре Денис Д. – В походе я увидел, как рождаются горы кавказского хребта. Приятно удивили местные жители своей добротой и гостеприимством».
Росгвардеец занимается туризмом на протяжении семи лет, в 2020 году поднимался на Эльбрус и преодолевал походы первой категории сложности по Архызу в 2017, 2018 и 2019 годах.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре