5 мая - Международный день акушерки. Поздравляем!
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Именно от их профессионализма зависят жизнь и здоровье матери и ребенка. Более двух десятилетий подряд этот день отмечают в 50 странах мира, в том числе и в России.
В окружной клинической больнице работают 70 акушерок в 3 подразделениях учреждения. Самой опытной акушерке 69 лет, а самой молодой 21 год. В эту профессию приходят и молодые специалисты. За последние три года в коллектив пришли 9 акушерок. В Ханты-Мансийске в 2022 году родились 2086 малышей. В родильном отделении медицинского учреждения сформировался сплоченный, высокопрофессиональный коллектив. Женщинам здесь помогают 32 акушерки, из них 5 имеют стаж более 35 лет, более 20 лет - 10 акушерок.
Интересный факт родильного отделения - 9 акушерок родились именно в мае! Это знак Земли - Телец, которому присуще уравновешенность, основательность, терпение, спокойствие, доброжелательность, нежность, что так необходимо женщинам во время беременности и родов.
Поздравляем всех акушерок с профессиональным праздником! Желаем здоровья, гармонии во всем, красоты, любви!
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