Руслан Проводников принял участие в мероприятиях XVIII Межрегионального турнира по боксу в Нягани

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Именно от их профессионализма зависят жизнь и здоровье матери и ребенка. Более двух десятилетий подряд этот день отмечают в 50 странах мира, в том числе и в России.