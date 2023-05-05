Руслан Проводников принял участие в мероприятиях XVIII Межрегионального турнира по боксу в Нягани
Региональный парламентарий, член Команды Югры Руслан Проводников побывал в рабочей поездке в городе Нягань, принял участие в мероприятиях XVIII Межрегионального турнира по боксу, посвященного участникам Великой Отечественной войны, среди юношей младшего, среднего, старшего возрастов, юниоров и взрослых.
В соревнованиях состязались 127 спортсменов из Октябрьского, Советского, Белоярского районов, городов Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Мегион, Нягань, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской, Челябинской, Омской областей, Пермского края, Тобольска, Екатеринбурга, Тюмени.
Турнир посетила Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.
Выступая с приветственным словом к участникам и гостям турнира, Руслан Проводников отметил: «Считаю, что подобные мероприятия бокса очень важны, ведь спорт и бокс прививают и воспитывают такие качества и ценности, как смелость, решительность, настойчивость в достижении целей, ответственность, дружбу, спорт закаляет характер через преодоление лени, страха, неуверенности. Бокс – спорт смелых! А этот турнир имеет особую важность, ведь он посвящен главному празднику нашей страны – Дню победы. Быть участником такого события – большая честь!», – отметил Руслан Проводников. Народный избранник пожелал спортсменам удачи, стойкости в боях на турнире, дальнейших ярких достижений и побед в спорте и в жизни. Прочел для участников и гостей соревнований стихотворение Валентина Гафта «Хулиганы».
Также Руслан Проводников по традиции в Нягани для всех любителей спорта и здорового образа жизни в рамках своего социального проекта «Утро с чемпионом» провел ранний утренний забег на 10 километров.
На этот раз парламентарий Руслан Проводников передал эстафету главе города Нягани Ивану Ямашеву и всей администрации города Нягань. Дружеский спортивный вызов депутата Думы Югры не остался без ответа – Иван Петрович пообещал Руслану Проводникову обязательно принять участие в ответном утреннем забеге.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры