Александр Новьюхов провел рабочую встречу с директором филиала ГТРК «Югория» Натальей Анкуд
Телерадиокомпания является одной из старейших в регионе. Первая телепередача вышла в эфир 1 декабря 1991 года.
Как рассказал сенатор, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, с 2005 года программы «Югории» дополнительно транслируются на двух языках коренных малочисленных народов – ханты и манси.
Участники встречи обсудили вопросы развития инфраструктуры компании, эффективность реализации новых телевизионных проектов, а также состояние этнической журналистики в динамично меняющейся информационно-коммуникационной среде.
«Этническая журналистика испытывает сильнейший кадровый голод. Молодых людей, которые владеют родными языками, при этом имеют опыт корреспондентской, редакторской работы или хотя бы соответствующее профильное образование, действительно не хватает. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо уделять особое внимание целевой подготовке специалистов с гарантией последующего трудоустройства», – отметил Александр Новьюхов.
Парламентарий подчеркнул, что профессиональная этническая журналистика решает сразу две задачи – знакомит общество с особенностями жизни и культуры народов, одновременно с этим консолидирует этнос изнутри, обеспечивает самопознание и сохранение самобытности.
«Телерадиоканал «Югория» долгие годы остается востребованным и популярным. Национальные выпуски и передачи смотрят даже в самых отдаленных населенных пунктах региона. Именно поэтому я убежден, что этническая журналистика должна продолжать развиваться. И, конечно, готов этому способствовать», – прокомментировал сенатор.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ