В столице Югры откроется большая выставка работ Геннадия Райшева

«Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Поздравляю вас с праздником Победы!

Это священный для России день.

В годы Великой Отечественной войны на нас с надеждой смотрел весь мир. Мы столкнулись с угрозой, которую не смог остановить никто.