В столице Югры откроется большая выставка работ Геннадия Райшева
18 мая в Ханты-Мансийске откроется выставка «Геннадий Райшев: Графика. Избранное».
По словам организаторов, экспозиция представляет одну из ярких граней творчества мастера. С графикой связаны многие поиски и открытия Райшева, обращение к сущностным первоосновам жизни, к природе, месту бытия. «Все зарождается от созерцания и размышления над природными явлениями. В природе и во Вселенной все гармонично, взаимосвязано», - говорил художник, утверждая целостное мировосприятие.
В 1980-е годы Райшев создает неповторимые по технике и образному строю офорты. В этой сложной технике выполнены серии «Пространство», «Земля. Вода. Небо», «Кукушкино лето», «Звучащее пространство». Пространственные и ритмические поиски получили в них новое измерение.
«Экспозиция в галерее художника рассчитана на длительный период работы и предполагает проведение разнообразных интерактивных мероприятий, включая мастер-классы по техникам графики. Выставка продолжит работу до 1 октября 2023 года», - уточнили организаторы.
Источник: РИЦ "Югра"