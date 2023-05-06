Югра готовится к празднованию Дня Победы
В дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов югорчане примут участие в различных всероссийских и региональных акциях.
9 мая торжественные мероприятия пройдут во всех 22 муниципалитетах автономного округа. Во дворцах и домах культуры, концертных залах состоятся праздничные концерты творческих коллективов, выездные поздравления ветеранов, организованные творческими коллективами, пройдут акции «Фронтовой привал» с организацией работы полевой кухни, флешмобы, эстафеты, квесты, фотовыставки, театрализованные представления, открытые мастер-классы и множество других мероприятий.
Жителей автономного округа приглашают присоединиться к акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдёт онлайн и вальтернативных форматах. В продолжении акции прошлых лет все желающие могут загрузить фото своих героев на сайт www.polkrf.ru. 9 мая фото покажут на сайте www.polkrf.ru. В эфире окружного телеканала «Югра» в течение всего праздничного дня также будут показывать портреты ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках всероссийской акции «Герои с нами» все желающие наденут футболки с напечатанными на них портретами своего героя. Фото в футболке с портретом можно будет выложить в социальных сетях с хештегом #героиснами. Те, у кого нет возможности надеть в этот день футболку, может изготовить бейдж с портретом героя и информацией о нём, поддержав тем самым акцию «Портрет героя на сердце». Выезжая 9 мая на улицы городов, посёлков и сёлавтовладельцы, с размещёнными на окнах автомобилей портретами героев, примут участие в акции «Бессмертный автополк».
В честь Дня Победы единственная в стране женская пилотажная группа «Барсы» из Сургута традиционно пролетит с «Бессмертный полком в небе Югры». На борту шести самолётов марок «Як» и «АН-2» разместят более двух тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции.Самолёты «Бессмертного полка» пролетят 9 и 10 мая единым строем над Нижневартовском, Мегионом, Лангепасом, Сургутом, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском.
Творческие коллективы муниципальных образований организуют для ветеранов выездные фронтовые бригады, которые представят театрализованные постановки, концертные номера, песни военных лет во дворах домов.
Как и в предыдущие годы, в преддверии праздника в Югре проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Памятные символы югорчанам вручают волонтёры, активисты молодёжных движений, члены местных добровольческих объединений. До 9 мая включительно ленточки можно получить в центрах госуслуг, магазинах, торговых центрах, на АЗС и в других общественных местах.
Также югорчане присоединились к всероссийским акциям «Окна Победы», «Флаги Победы», «Стена Памяти». Рисунки, трафареты с символикой праздника украшают окна жилых домов, офисов, учебных заведений. В офисных зданиях организаций и предприятий, учебных корпусах оформляются стенды с фотографиями героев Великой Отечественной войны — дедов и прадедов учащихся и работников организаций, вывешиваются знамёна Победы. На фасаде Нижневартовского краеведческого музея размещены восемь полотен с фотографиями и именами ветеранов Великой Отечественной войны, внёсших вклад в становление города и освоениеСамотлора. В Музее русского быта на фасадах здания размещаются фотографии и информация о жителях села Нижневартовского, участников Великой Отечественной войны
В рамках международной акции «Сад Памяти»члены добровольческих объединений, эковолонтёры, школьники, студенты, жители городов, сёл и посёлков автономного округавысаживают ростки деревьев и кустарников в память о погибших солдат, узниках концлагерей и жертвах блокады Ленинграда. Жители посёлков Кут-Ях, Усть-Юган, Сингапай нефтеюганского района высадят в память о погибших ели, кустарники сирени, рябины.
Вечером 9 мая на улицах зажгутся символы памяти— «Свечи Победы», а у знаковых мемориалов прожекторы запустят «Лучи Победы».
Медиахолдинг «Югра» проведёт региональный марафон «Мы помним!». В ходе трёхчасового прямого эфира будет рассказываться оторжественных мероприятиях в муниципалитетах Югры, о проведении федеральных патриотических акций, региональных флешмобов. Будут показаны видеосюжеты о героях-югорчанах, обращения с поздравлениями из Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Индии, видеовключения из МакеевкиДонецкой Народной Республики. Начало марафонана телеканалах «Югра» и «Мой Сургут», на сайте www.ugra-tv.ru — 9 мая в 9 часов.
Югра, как и в предыдущие годы, встретит «Эшелон Победы». Единственный в своём роде поезд-музей,в историко-художественной экспозиции которого представлены образы военного прошлого, выставки с тематической реконструкцией и мультимедийным контентом, прибудет 17 мая в Салым. На следующий день его встретят жители Пыть-Яха, 19 мая он прибудет в Сургут и далее последует в Нижневартовск, Ульт-Ягун, Когалым. Стоянка поезда будет сопровождаться тематическими акциями, творческими встречами.
Правительство Югры