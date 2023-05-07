С 1 мая посылки для участников СВО весом до 10 кг доставляются бесплатно
Теперь посылки весом до 10 кг для участников специальной военной операции доставляются бесплатно. Информацию об этом озвучил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Херсонскую и Запорожскую области.
«В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Мы приняли решение и дали соответствующие поручения, чтобы посылки весом до 10 кг для участников СВО доставлялись бесплатно. Эта мера действует с 1 мая 2023 года. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов! Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы!», - отметил Дмитрий Чернышенко.
К слову, указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым.
По информации Почты России, число посылок до 10 кг, которое может оформить один отправитель, не ограничено.
Добавим, что подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.
Источник: Медиахолдинг "Югра"