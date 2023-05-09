Поздравление Губернатора Югры Натальи Комаровой с Днем Победы
Губернатор Югры Наталья Комарова:
Дорогие ветераны, уважаемые земляки.
День Победы — это надежда, уверенность в мирном будущем, в котором у людей есть возможность говорить на родном языке, жить, работать, воспитывать детей. Этот правильный, справедливый мир отстояли миллионы людей. Сейчас его защищают потомки победителей, герои наших дней на передовой специальной военной операции.
Победа будет за нами — с этим заветом, переданным нам от ветеранов Великой Отечественной войны, мы встречаем 78-й День Победы над фашизмом.
Примите поздравления с Днем Победы от коренной макеевчанки—участницы Великой Отечественной войны Валентины Тимофеевны Базилевич-Болотовой, труженицы тыла Валентины Ивановны Колчановой, жительницы блокадного Ленинграда Валентины Николаевны Нестеровой, узницы концлагерей Нелли Ивановны Макаренко.
Участник Великой Отечественной войны, жительница Макеевки Донецкой Народной Республики Валентина Тимофеевна Базилевич – Болотова:
Я поздравляю всех жителей Макеевки, города Донецка и всю Россию с Днем Победы, которая нам досталась очень трудно. Я также особенно поздравляю солдат, которые сейчас нас защищают, освободили нас от этих бандеровцев. Я поздравляю медсестер и врачей, которые мужественно работают, как и наши врачи работали в ту войну. Я поздравляю всех жителей освобожденных городов и областей с Днем Победы. С Днем нашей Победы! Мне 98 лет, и я живу надеждой дождаться еще одну победу над этой бандеровской нечистью. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Это единственный человек, который действительно живет для народа, болеет душой за народ. Я поздравляю всех солдат, которые помогают одержать победу. Слава вам, солдатики, которые на передовой. И да здравствует День Победы!
Ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Валентина Николаевна Нестерова:
О т всей души я вас поздравляю с праздником Победы. И за то, что вы нам помогали и будете помогать еще. Большое спасибо, что не забываете нас. Всех с праздником — Днем Победы!
Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Валентина Ивановна Колчанова:
Уважаемая Наталья Владимировна, я живу долгую и трудную жизнь, но в то же время и счастливую. В годы войны с 10 лет я работала на полях родного нашего колхоза. Потом я работала на благо нашего округа. Вышла замуж, родила трех дочерей. У меня большая семья, 7 внуков и 8 правнуков. И поздравляю с Днем Победы всех ветеранов войны и труда, и всех поздравляю с Днем Победы, желаю крепкого здоровья, любви, уважения, внимания и благополучия.
Ветеран Великой Отечественной войны, бывший несовершеннолетний узник Нелли Ивановна Макаренко:
Я от всей души хочу поздравить от лица ветеранов и жителей нашего Белоярского района с великим праздником — Днем Победы, пожелать вам крепкого-крепкого здоровья, чистого неба, успехов в вашем нелегком, но очень благодарном труде. Я хочу поблагодарить вас за заботу, которую вы оказываете не только нам, но и всем жителям нашего Белоярского района. Я хочу поздравить всех военнослужащих, которые защищают нашу Родину в тех нелегких условиях, в которых они находятся, за то, что они, рискуя своей жизнью, стараются приблизить День Победы над тем фашистским отребьем, которое сейчас существует на Украине. Я сама из Донецка, в Белоярском живу 45 лет. У меня двое детей, двое внуков и одна правнучка. Я еще раз хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы все, что вы хотите — сбылось. И чистого неба над всей нашей страной.
Губернатор Югры Наталья Комарова:
О памяти. В конце прошлого года ветеран труда из Нефтеюганска Валентин Анатольевич Рымаренко подарил мне книгу «Ушли на рассвете. Судьбы и стихи». Она о 25 молодых поэтах, погибших во время Великой Отечественной войны. Когда Центр национальных культур Нефтеюганска экспонировал книгу, он определил лозунг: «И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят».
И восьмилетняя участница конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое» Виктория Караваева из деревни Согом Ханты-Мансийского района в своей работе написала:
Я расскажу, что его внуки
С нацизмом борются теперь,
Что снова ждет семья в разлуке
Своих героев без потерь.
Что связь прочна у поколений,
Твой славный подвиг не забыт.
Смотри с небес без сожалений
И помогай нам победить!
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны».
Мы, югорчане, вместе с нашим Президентом. Живем по совести, трудимся, защищаем мир от лжи, неонацизма, оберегая память о каждом герое, ветеране, защитнике Отечества.
Мы очень волновались сегодня, но рады тому, что смогли поздравить вас, уважаемые югорчане, с Днем Победы. Будьте здоровы! С праздником!
Полная версия видеообращения доступна по ссылке https://admhmao.ru/gubernator/foto-video/video/8825683/
Правительство Югры