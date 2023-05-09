Полномочный представитель Президента Российской Федерации Владимир Якушев поздравил жителей и ветеранов Уральского федерального округа с Днём Победы
«Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Поздравляю вас с праздником Победы!
Это священный для России день.
В годы Великой Отечественной войны на нас с надеждой смотрел весь мир. Мы столкнулись с угрозой, которую не смог остановить никто.
Ее отразили наша армия и народ. Наша страна спасла Европу и всё человечество.
Сегодня кое-кто пытается забыть о этом и обелить нацизм. Не случайно он снова поднял голову у наших западных границ.
Но историю переписать нельзя. Написанную кровью правду не смыть никакими измышлениями.
Урок истории придется выучить и тем, кто угрожает нам. Они закончат так же, как их предшественники.
Врага громила вся страна. И мы по праву гордимся нашими земляками. Сотни тысяч бойцов на фронте, рабочие в заводских цехах, инженеры в конструкторских бюро, крестьяне в полях и на фермах – все они ковали Победу.
9 мая – наш общий праздник. Им мы обязаны нашим ветеранам и труженикам тыла. Это удивительные люди. У них нужно учиться силе духа и вере в свою страну.
Счастья и здоровья вам, дорогие ветераны!
Тесную связь армии и народа еще раз показала специальная военная операция. Сегодня наши земляки на передовой успешно решают поставленные боевые задачи, а работники оборонных предприятий, волонтеры — все мы поддерживаем их и их семьи, обеспечиваем самым необходимым. И верим, победа будет за нами и в этот раз!
С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!»
Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе