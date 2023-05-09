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Полномочный представитель Президента Российской Федерации Владимир Якушев поздравил жителей и ветеранов Уральского федерального округа с Днём Победы

09.05.2023

«Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Поздравляю вас с праздником Победы!

Это священный для России день.

В годы Великой Отечественной войны на нас с надеждой смотрел весь мир.  Мы столкнулись с угрозой, которую не смог остановить никто.  

Ее отразили наша армия и народ. Наша страна спасла Европу и всё человечество.

Сегодня кое-кто пытается забыть о этом и обелить нацизм. Не случайно он снова поднял голову у наших западных границ.  

Но историю переписать нельзя. Написанную кровью правду не смыть никакими измышлениями.

Урок истории придется выучить и тем, кто угрожает нам. Они закончат так же, как их предшественники.

Врага громила вся страна. И мы по праву гордимся нашими земляками. Сотни тысяч бойцов на фронте, рабочие в заводских цехах, инженеры в конструкторских бюро, крестьяне в полях и на фермах – все они ковали Победу.  

9 мая – наш общий праздник. Им мы обязаны нашим ветеранам и труженикам тыла. Это удивительные люди. У них нужно учиться силе духа и вере в свою страну.

Счастья и здоровья вам, дорогие ветераны!

Тесную связь армии и народа еще раз показала специальная военная операция. Сегодня наши земляки на передовой успешно решают поставленные боевые задачи, а работники оборонных предприятий, волонтеры — все мы поддерживаем их и их семьи, обеспечиваем самым необходимым. И верим, победа будет за нами и в этот раз!   

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!»

Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

09.05.2023

09.05.2023