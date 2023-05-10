В Москве состоялся конгресс с международным участием «Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2023»
Медицинское сообщество Югры на мероприятии представила Ольга Ежова, врач-эпидемиолог БУ «Няганская городская поликлиника», главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Югры. На протяжении двух дней Ольга Андреевна совместно с коллегами из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других дружественных республик принимала участие в совместных заседаниях научных обществ Общероссийской общественной организации «Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, микробиологов и паразитологов», Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского.
В рамках конгресса особое внимание было уделено вопросам современной лабораторной диагностики болезней вирусной и бактериальной этиологии, биобезопасности в эпидемиологическом надзоре за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, молекулярным методам, применяемым для мониторинга в ходе эпидемиологических расследований, а также методическим вопросам молекулярной диагностики.
«Внедрение современных технологий молекулярной диагностики и биобезопасности в практику здравоохранения не только повышает эффективность проводимых диагностических и профилактических мероприятий, но и совершенствует проведение эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями, оказывает существенную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны», - подчеркнула Ольга Ежова.
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