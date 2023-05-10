Спасаем жизни детей ещё до их рождения
В окружном центре медико-социальной помощи продолжают помогать женщинам. Нередко среди них – пациентки, намеренные прервать беременность по тем или иным обстоятельствам. С каждой беременной взаимодействуют специалисты центра. Результаты работы оценили на региональном уровне: по итогам 2022 года медицинский психолог Елена Клыкова заняла II место в номинации «Лучший психолог доабортного консультирования» в конкурсе «Жизнь – священный дар».
По словам психолога, очень важен стиль общения: «Каждый специалист, с которым встречается женщина, должен быть готов не только оказать квалифицированную помощь, но и по-человечески поддержать, подбодрить, ответить на вопросы, снять волнение, напряжение. Кроме этого мы с коллегами занимаемся и профилактической работой – проводим беседы с подростками по формированию представлений о здоровом образе жизни и культуре половых отношений, сохранению и укреплению репродуктивного здоровья».
Организаторами конкурса «Жизнь – священный дар» выступают Департамент здравоохранения Югры и Региональный благотворительный фонд «Подари жизнь» при содействии Ханты-Мансийской Епархии. Женская консультация г. Нижневартовска совместно с окружным центром каждый год участвует в конкурсе, показывая итоги работы в оказании медико-социальной и правовой помощи женщинам и общем снижении числа абортов. Ежегодно психологи проводят доабортное консультирование для порядка 900 женщин.
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