В Югре росгвардейцы приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы
9 мая в парке Победы города Ханты-Мансийска начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков, военнослужащие и сотрудники ведомства, ветераны войск правопорядка, труженики тыла и дети войны совместно с представителями правительства, общественных и религиозных организаций региона приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу Славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается в наших сердцах.
И сегодня, спустя много лет, личный состав подразделений Управления
Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре защищает нашу землю от фашизма ради независимого и благополучного будущего нашей страны, наших детей», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Представители Росгвардии приняли участие в торжественных мероприятиях во всех муниципалитетах округа, в том числе в Игриме – в вахте памяти у Мемориала памяти воинам, павшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
А в Нижневартовске по сложившейся 15-летней традиции представители ОМОН «Сокол-Югра» в День Победы поздравили с праздником ветерана Великой Отечественной войны Илью Николаевича Полещука, а ветеран подарил росгвардейцам свою очередную книгу о волонтерском движении в городе Нижневартовске. В свои 95 лет он продолжает писать книги. В апреле 1944 года 16-летнего Илью призвали в армию. Воевал на первом Украинском фронте. В боях дошел до Киева. Илья Николаевич окончил курсы младших командиров в г. Самарканде. Во время войны с Японией был отправлен на Дальний Восток в Забайкальский военный округ, обслуживал 12-ую воздушно-транспортную армию по радиосвязи. Демобилизовался в 1956 году. После работал оперуполномоченным уголовного розыска, водителем, начальником автоколонны, заместителем директора автобусного парка. Имеет стаж оперативной работы в НКВД.
Сейчас Илья Николаевич уже приступил к работе над новой книгой, в которой расскажет о временах своей работы в органах НКВД.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре