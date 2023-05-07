Люди одного очага
В преддверии Дня Победы, 7 мая, в детском этнокультурно-образовательном центре состоялся творческий вечер «Люди одного очага», посвящённый песням военных лет. Гостей приветствовала директор центра Ирина Александровна Кибкало:
– Я бы с песни начал свой рассказ.
Пусть узнают в 21 веке,
Как в суровый предрассветный час
Песня стала другом человека!
Дали ей по росту сапоги,
Песне никакой размер не тесен…
И шагали к западу полки
В чётком ритме наших грозных песен…
Фронтовые песни… Будто солдатские письма летят они к нам оттуда, из фронтовых лет, грозных дней. Песни, которые прошли по фронтовым дорогам. Они вдохновляли на героические сражения, создавали атмосферу высокого оптимизма. Песни – как люди: у каждой своя биография, своя судьба…
В скорбной тишине «людей одного очага» объединила патриотическая песня периода Великой Отечественной войны, ставшая гимном защиты Отечества «Священная война». Как и в военные годы согрела теплотой и подняла духом лирическая песня «Катюша». В аранжировке этно-группы «Хайтнут эрыг» («Песня волка») танцевально-маршевые строки спел Самуэль Баллар.
В этот памятный вечер песни военных лет прозвучали в исполнении председателя Совета старейшин Югры Александра Михайловича Константинова. Аудитория также узнала интересные факты из истории песен «В землянке» и «Синий платочек», которые потом исполнил фольклорный мансийский коллектив «Луи сам» («Северный край»).
В завершении минутой молчания почтили память всех павших во время Великой Отечественной войны. А после все вместе исполнили непременный главный атрибут торжества 9 мая – песню «День Победы».
За чашечкой чая каждый гость рассказал о своих родственниках, которые воевали или были тружениками тыла. Также приняли участие в написании поздравительных фронтовых писем.
Тамара Мерова