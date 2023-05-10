В Югре с 1 июня начнёт работу региональное отделение фонда «Защитники Отечества»
В комплексном центре социального обслуживания населения Ханты-Мансийска 1 июня откроется региональный филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе телемарафона, который прошёл в День Победы в прямом эфире телеканала «Югра».
Напомним, фонд создан по указу Президента России Владимира Путина для поддержки участников специальной военной операции и их семей, которым будут оказывать комплексную помощь по принципу «одного окна». При обращении в центр военнослужащие и их родные смогут получить все предусмотренные меры поддержки в одном месте. В центре будет организована работа психологов, реабилитологов, юристов, специалистов службы занятости, представителей прокуратуры, ЗАГС, военкоматов и других служб.
«Ядро этой идеи Президента в том, чтобы нашапомощь в жизни участников специальной военной операции была индивидуальна, адресна, непосредственно для человека. Весь проект нацелен на обеспечение данных возможностей», — отметила глава региона.
Как сообщили в департаменте социального развития автономного округа, филиалы регионального фонда будут созданы во всех 22 муниципальных образованиях Югры.
Отметим, что с 2022 года во всех муниципальных образованиях Югры действует служба социальных координаторов, что обеспечило преемственность регионального и федерального проектов.
Источник: Правительство Югры