То, что объединяет поколения
Накануне Дня Победы, 8 мая, окружное отделение Партии "Единая Россия" организовали и провели викторину. При входе гостей встречал весёлый баянист, преподаватель детской школы искусств Алексей Коржов. Он исполнил известные произведения военных лет. А рядом девушки в гимнастёрках развернули полевую кухню, которая была организована однопартийцами из МБДОУ «Детский сад №1 «Колокольчик».
В викторине «Культурный код Победы» приняли участие три команды ханты-мансийцев: юнармейцы «Молодая гвардия/Югра», активисты сообществ «Серебряные волонтёры» и «Шьём для наших».
Конкурс проходил в три этапа, в котором участникам предложили вспомнить исторические факты и исполнить песни военных лет. На удивление всех правильными ответами порадовали школьники из группы Молодой Гвардии.
Организатор викторины, член политического совета Местного отделения Партии "Единая Россия" города Ханты-Мансийска Екатерина Райдо отметила: «Я считаю, что подобные мероприятия нужно проводить каждый год. Они объединяют поколения и помогают не забывать великие события нашей русской истории!"
Также в командах приглашёнными гостями были депутат Думы ХМАО-Югра Николай Заболотнев и депутаты Думы города Ханты-Мансийска Татьяна Бормотова, Максим Шнякин. Они поздравили всех присутствующих с наступающим Днём Победы, и поблагодарили их за активное движение и оказанную помощь ребятам, оказавшимся в СВО.
После викторины, пока готовился праздничный стол, желающих пригласили попробовать вязать маскировочные сети, которые изготавливают для наших бойцов. За чаепитием разные поколения познакомились ближе и пообщались друг с другом.
Тамара Мерова