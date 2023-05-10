Окружной Дом народного творчества вновь приглашает присоединиться к Культурному диалогу
Любители и профессионалы хореографического искусства. Юные и взрослые танцоры! Мы приглашаем вас отправиться в путешествие в многогранный и яркий мир танца вместе с Окружным Домом народного творчества!
Народный артист РСФСР, заслуженный деятель культуры Югры Александр Мунтагиров расскажет гостям о деятельности Творческой лаборатории «Терпсихора», об истории появления всемирного дня танца и традициях его празднования.
Участникам Культурного диалога представится уникальная возможность познакомиться с талантливыми танцорами окружной столицы и их профессиональными наставниками - Образцовым художественным коллективом ансамблем народного танца «Алатырь».
Ребята продемонстрируют свои лучшие номера, которые завоевывали сердца жюри и зрителей конкурсов различных уровней.
Ансамбль образован в КДЦ «Октябрь» в 2010 году Станиславом Варварюковым и Татьяной Федоровой. Затем в коллектив пришла балетмейстер Мария Варварюкова.
За 13 лет активной творческой деятельности ансамбль народного танца «Алатырь» сформировал разнообразный репертуар из лучших образцов народно-сценической хореографии и авторских постановок руководителей коллектива. Русские, осетинский, чеченский, башкирский, белорусский, сербский, аргентинский танцы.
Ансамбль регулярно участвует и побеждает в городских, окружных, всероссийских и международных конкурсах. Из крупных побед – гран-при и призовые места в конкурсах, проходивших в Алании и Стамбуле (Турция), Минске (Республика Беларусь), Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах России.
Творческая встреча состоится 14 мая в 13 часов в демонстрационном зале трансформере Окружного Дома народного творчества.
Стоимость билетов: от 150 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Ссылка на покупку билетов: https://clck.ru/34GZFd
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