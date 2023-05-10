Отыры Великой Победы из деревни Шеркалы
В канун дня Победы, 5 мая, в музее «Торум Маа» открылась выставка «Отыры Великой Победы». В этом году она посвящена бесстрашным воинам – Отырам, ушедшим на фронт с территории Шеркальского сельского совета Микояновского (Октябрьского) района и сегодня уже не существующих деревень Халапанты, Сооткурт, Лохтоткурт, Калтысьяны, Алешкино и др. Экспозиция знакомит с именами защитников Родины, предметами из коллекции Шеркальского этнографического музея и фонда этнографического музея «Торум Маа». На выставке представлена информация о ветеранах, участниках Великой Отечественной войны, их фотографии, награды, личные вещи, архивные документы.
Шеркалы – одно из древнейших поселений Западной Сибири, его исторический возраст 427 лет. Сегодня это село с численностью населения – 1 230 человек. События 1941 года коснулись и этой территории, весть о войне была неожиданной и тревожной. В 40-е годы Шеркальский сельсовет включал в свое территориальное подчинение 28 деревень, где кипела трудовая, каждодневная жизнь. В тот год случилось большое наводнение, из находящихся в низинах затопленных селений людей и скот перевозили на временные территории. Между поселениями ходили плашкоуты и катера «Чкалов», «Красная Звезда». Этими же катерами развозили повестки и собирали народ на фронт.
Открывшаяся в «Торум Маа» выставка организована совместно с Шеркальским этнографическим музеем. Большую часть экспозиции собрала сотрудник музея Наталья Владимировна Крюкова. На открытии она сказала: «Выставка «Отыры Великой Победы» – это гениальный проект, я так считаю. Он уже семь лет работает на базе музея «Торум Маа». Я была очень рада тому, что к участию в этом проекте пригласили село Шеркалы, и с воодушевлением включилась в работу. И рада тому, что мои труды кому-то пригодились. Я занимаюсь поиском информации об участниках Великой Отечественной войны уже 30 лет, с самого начала, когда стала работать в Шеркальском этнографическом музее. Хочу сказать, что этот труд свои плоды уже даёт, потому что к обелиску в селе Шеркалы прибавилось более 60 имен. Была издана книга «Шеркальцы – участники Великой Отечественной войны 1941-1945гг».
Одним из участников мероприятия стал житель Ханты-Мансийска, председатель окружного совета старейших коренных малочисленных народов Севера Александр Михайлович Константинов. В этот день для посетителей музея он исполнил песни военных лет. В экспозиции представлены материалы об его отце – Михаиле Павловиче Константинове. Родом он был из деревни Сооткурт Микояновского (Октябрьского) района. Михаил Павлович успешно учился в окружной политпросветшколе, но третий курс закончить не удалось. В августе 1941 года ему исполнилось 18 лет, и 10 августа уже был призван на фронт Ханты-Мансийским РВК. На войне получил тяжёлое ранение. Демобилизовался в ноябре 1945 года. После войны работал заведующим домом Севера в Казыме, затем приемщиком рыбы в Шеркальском рыбкоопе.
В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к мемориальной плите участникам Великой Отечественной войны – пожарной команды депо города Ханты-Мансийска. Мемориальная плита была торжественно открыта в 2016 году у здания музея «Торум Маа».
Людмила Теткина