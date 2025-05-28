ИЗ РОДА САДОМИНЫХ: «Обь|Чай» со Светланой Динисламовой
Героем очередной встречи в рамках библиотечного краеведческого проекта «ОбьIЧай» станет Светлана Динисламова – поэтесса, журналист, литературовед и общественный деятель, член Союза писателей, лауреат премии губернатора Югры в области литературы (2018, 2022 гг.), ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Пишет стихи на мансийском языке.
Участники встречи за чашкой чая смогут расспросить Светлану Селивёрстовну о жизни и творчестве, услышат ее стихотворные произведения, узнают об истории мансийской семьи Садоминых, в которой выросла Светлана. В рамках проекта "История обских угров в семейных фотоархивах" посетителям будет представлена экспозиция семейных фотографий Динисламовых.
Встреча состоится 29 мая в 17.00 в библиотеке №4 (ул. Свободы, 61). Вход свободный.
#библиотека_хм