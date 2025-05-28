Молодёжь Югры приглашают на форум «УТРО»
24 мая начался приём заявок на молодёжный форум Уральского федерального округа «УТРО» платформы Росмолодёжь.Форумы. Событие пройдёт с 24 по 29 сентября в Тюмени на разных площадках города. Участников ждут лекции от экспертов, панельные дискуссии и практические занятия, а также спортивные и творческие активности. Подать заявку можно до 24 июля на платформе Росмолодёжь.Форумы.
В 2025 году на форуме соберутся более 500 участников от 14 до 35 лет из Уральского федерального округа и других регионов страны. Среди них будут молодые управленцы и специалисты предприятий и некоммерческих организаций, государственные и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений, студенты, активисты Движения Первых и школьники.
«Тема форума этого года – молодые профессионалы России. Мы рассмотрим разные грани успешного специалиста, что станет основой для всестороннего развития участников. Это поможет им развить компетенции и личностный потенциал, повысив конкурентоспособность на рынке труда, и поможет внести значимый вклад в развитие своих регионов и страны. Также обсудим важные для нашей страны темы: празднование 80-летия Победы и Год защитника Отечества, отдав дань памяти и уважения тем, кто отстаивает свободу и независимость нашей страны» – рассказал заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.
На форуме расскажут о перспективах роста в стране, возможностях для самореализации и инструментах повышения профессиональных компетенций и гибких навыков. Это способствует развитию не только каждого отдельного участника, но и в целом Уральского федерального округа.
«Форум “УТРО” – это единственный в России форум, который каждый год меняет регион проведения и тематику. В этом году на событии соберутся люди, готовые взять на себя ответственность за собственное развитие и развитие своего региона, страны. Особое внимание мы уделим важным темам: 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Урал сыграл ключевую роль в годы Великой Отечественной войны, поэтому в программе форума предусмотрены разные форматы, которые помогут молодёжи осознать значимость истории родной страны и региона», – поделилась директор Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области Ирина Широкова.
Молодые люди станут участниками образовательной программы. В неё войдут как общие занятия для всех, так и специализированные направления по разным темам, подготовленные командами каждого региона: лекции от экспертов, панельные дискуссии и другие интерактивные форматы.
Кроме того, участников ждут внеучебные активности: атмосферная, полезная, патриотическая, экскурсионная программы. Молодые люди смогут заняться волонтёрской деятельностью – они примут участие проектах, направленных на поддержку участников СВО.
Впервые в этом году форум дополнит городская программа. Участники посетят экскурсии и чемпионаты, которые пройдут на открытых городских площадках Тюмени и будут доступны для всех желающих.