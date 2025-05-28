Чем запомнился май посетителям Центров общения старшего поколения Отделения СФР по ХМАО – Югре
«Георгиевская ленточка», «Эхо войны в сердце каждой семьи» и «Фронтовой бутерброд» — в Центрах общения старшего поколения Югры прошли мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
5 мая руководители Центров общения старшего поколения Нижневартовска и Березовского района надели черно-оранжевые ленточки, чтобы отдать дань памяти и выразить свое уважение воинам-победителям. Они раздавали георгиевские ленты всем посетителям и активистам Центра, среди которых были не только пенсионеры, но работающие граждане. Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в России в 2005 году и с тех пор проводится ежегодно в канун 9 Мая.
«Для каждого гражданина России, многих наших соотечественников и в целом для всего человечества акция "Георгиевская ленточка" – это не просто память о величайшей трагедии ХХ века, это не только дань подвигу тех, кто спас от уничтожения многие народы и обеспечил мир, свободу и независимость новым поколениям, это напоминание о том, какой дорогой ценой человеческих жизней и судеб наших прадедов, дедов была достигнута Победа в 1945 году», – рассказала Светлана Хомич, руководитель Центра общения старшего поколения в Нижневартовске.
Чтобы отдать дань глубокого уважения героическим защитникам Отечества 5 мая специалисты Отделения СФР по ХМАО – Югре и активисты Центра общения старшего поколения Нижневартовска организовали выставку «Фронтовой бутерброд». На фронте не всегда была походная кухня, особенно у частей, которые воевали в окружении. Солдаты делали себе «Бутерброд по-фронтовому». В эту выставку был заложен особый смысл, напоминание, что хлеб — не просто еда, это символ жизни и надежды.
Бутерброды по-фронтовому активисты приготовили в форме танков, подводных лодок, пистолетов, звездочек, погон и даже снарядов. Во время дегустации подавали черный чай во фронтовых фляжках. Экспозиция сопровождалась военными песнями.
Также же, в преддверии юбилейного Дня Победы активные посетители Центров общения старшего поколения в городах Покачи, Лангепас и Березовском районе провели 7 мая вечера памяти «Эхо войны в сердце каждой семьи» и «Наш герой» для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с поздравлениями. Во время встречи гости вспоминали и рассказывали каждый о своем герое и делились воспоминаниями о послевоенном времени.
«Даты Великой Отечественной Войны отдаляются от нас все дальше, но мы всегда будем помнить мужество и героизм наших отцов, дедов и прадедов! Слава русскому солдату, труженикам тыла и всем, кто помог приблизить Победу! Наши сердца навеки пронесут благодарную память о героях славной Победы!», – подвела итог встречи Виктория Рышкова руководитель Центра общения старшего поколения в Покачах.
Все эти мероприятия помогают сохранить и передать из поколения в поколение историческую память о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Напомним, в Югре работает пять Центров общения старшего поколения в Белоярском, Березовском районах, Нижневартовске, Покачах и Лангепасе. Здесь люди пенсионного возраста могут найти новых друзей, обрести новые интересы и умения.
Адреса Центров общения старшего поколения:
–г.Белоярский, 7 микрорайон, д. 5
– пгт. Березово, ул. Ленина, д. 8
– г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, д.17Б
– г.Покачи, ул. Комсомольская, д. 3
– г.Лангепас, ул. Ленина, д. 23А
Ждем всех желающих вести активный образ жизни и каждый день открывать для себя что-то новое!
Социальный фонд России по ХМАО – Югре