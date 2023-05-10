Жители деревни Шайтанка отпраздновали День Победы
Жители небольшой деревни Шайтака, что в Берёзовском районе, как и вся наша большая страна, отметили день Великой Победы. 9 мая они традиционно собирались у обелиска, установленного в центре деревни, и почтили память павших односельчан в годы Великой Отечественной войны. Затем в местном клубе состоялся концерт, дети и взрослые читали стихи, пели песни военных лет. В этот день открылась выставка, посвященная односельчанам, призванных на фронт из деревни Шайтанки.
– Собрать экспозицию помогали местные жители, каждый из дому принёс фотографию своего героя, – рассказала заведующая клубом Виктория Викторовна Ануфриева. – Информацию о ветеранах мы начали собирать ещё 19 лет назад, тогда мы составили список участников Великой Отечественной войны. Начинали с того, что просто на бумаге написали имена и фамилии тех, кто ушёл на фронт из нашей деревни. А потом мы каждый год её дополняли. Сейчас у нас собраны фотографии, копии архивных документов, воспоминания местных жителей. Информацию о ветеранах мы запросили в Берёзовском архиве и военкомате. Выставку продолжаем пополнять, над ней мы всё время работаем, ищем данные и в интернете. В этом году нам две фотографии ветеранов отправили из Екатеринбурга. Они когда-то жили здесь в детском доме. У нас раньше здесь детдом был, и народу отсюда много на фронт ушло. Много ещё неизвестных имен, которые нужно восстановить, поэтому работы у нас много. Это сейчас деревня маленькая, раньше поселение большое было.
К примеру, на выставке есть сведения о Матвее Мефодьевиче Путилове. Он тоже наш, рос в детдоме, в честь него в деревне Шайтанке названа улица. Матвей Мефодьевич героически погиб на поле боя.
Для выставки собираем воспоминания местных жителей, кто, что помнит о ветеранах. Для меня это не просто работа, собирать информацию, для меня крайне важно. Дед мой Козарин Николай Николаевич воевал под Сталинградом, раненый пришёл с войны. Отец у меня тоже воевал, после ранения домой вернулся. В каждой семье есть такие герои. Мы здесь живем, поэтому нам о своих героях нужно знать.
Я сама 1961 года рождения и многих ветеранов хорошо помню. К примеру, Гындышев Илья Кузьмич после войны бригадиром в нашем совхозе работал. Ещё один фронтовик Павел Васильевич Самбинадалов с семьёй сначала жил в Малеевке, потом сюда переехал. В Шайтанке дом построили, его дочь Зоя Павловна Самбиндалова здесь живет, один сын в Санкт-Петербурге. О Павле Васильевиче сведения можно найти в книге «Много наших мужчин по Сосьве, Оби под фронт железного войска увозят…», изданной в 2020 году.
Там написано: «Павел Васильевич Самбиндалов был рыбаком-охотником, родился 14 сентября 1911 года, призван на фронт в июне 1941 года. В Омске на краткосрочных курсах прошёл обучение на кавалериста. Участвовал в боях под Курском, освобождал Ленинград. Был ранен, после ранения служил пулемётчиком вторым номером. Второй раз был ранен в ногу, контужен, и его демобилизовали. Домой вернулся в 1943 году с медалью «За Отвагу». После войны работал рыбаком в Чуанэльском колхозе, в 70-годы работал в Коопзверпромхозе. С супругой воспитали 8 детей».
На выставке есть сведения о Санклине Петре Ивановиче, Лихачёве Иване Петровиче, Кожевене Федоте Митрофановиче и других героях, о которых жители Шайтанки бережно хранят память.
Людмила Теткина
Фото Юлии Лапеко