Заседание рабочей группы по предупреждению чрезвычайных происшествий
В конце апреля состоялось очередное заседание рабочей группы по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми. За истекший период 2023 года на территории района на 16% увеличилось количество несовершеннолетних, получивших травмы.
Преступлений, правонарушений, общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними не зарегистрировано. Также за 4 месяца 2023 года чрезвычайных происшествий, суицидальных попыток среди несовершеннолетних, проживающих на территории Ханты-Мансийского района не зафиксировано.
Членами рабочей группы инициированы поручения по проведению мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с детьми в весенне-летний период.
Психологом Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы даны контакты экстренных психологических служб, таких как: «Детский телефон доверия»: 8-800-200-0-122 и единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» для взрослых: 8-800-101-12-12
и 8- 800-101-12-00.
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