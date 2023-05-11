В Югре Росгвардия обеспечила охрану общественного порядка на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из регионального УМВД выполнили задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятия проходили в 82-х населённых пунктах, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек.
Накануне специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» провели обследование центральных площадей, парков и Мемориалов Славы в Ханты-Мансийске и Сургуте на наличие подозрительных предметов.
В муниципалитетах региона в местах массового пребывания граждан, в том числе в учреждениях культуры и искусств, были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны, а для обеспечения оперативного реагирования на сообщения граждан о правонарушениях наряды групп задержания были ориентированы к местам проведения массовых мероприятий.
С целью своевременного реагирования на современные вызовы и угрозы была развернута группа контроля оперативного штаба территориального Управления Росгвардии.
«Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было. Мероприятия прошли в плановом режиме», – прокомментировал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре