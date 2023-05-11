В Югре Росгвардия обеспечила охрану общественного порядка на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы

Жители небольшой деревни Шайтака, что в Берёзовском районе, как и вся наша большая страна, отметили день Великой Победы. 9 мая они традиционно собирались у обелиска, установленного в центре деревни, и почтили память павших односельчан в годы Великой Отечественной войны.