Мы помним! Мы гордимся!
День Победы – это один из важных и главных праздников нашей страны. С территории Полноватского сельского совета на фронт ушло более 400 человек, эта война коснулась каждой семьи наших поселений.
Отдать дань памяти и уважения тем людям, которые боролись за свободу нашей страны и мирное небо над головой – это сегодня наш долг. В преддверии праздника в нашей школе прошли различные мероприятия патриотического направления. Мы, как и многие российские школы, присоединились к всероссийским акциям «Окна Победы» и «Георгиевская ленточка».
Школьники вместе с классными руководителями выпустили стенгазеты «Я помню! Я горжусь!». Учащиеся школы подготовили стенгазеты, где написали заметки о подвиге героя Советского Союза Гавриила Епифановича Собянина, пионерах-героях, об участии в войне односельчанина А.А. Петрова, рассказали о символах победы и представили 15 фактов о Великой Отечественной войне, которые должны знать все.
Воспитанники детского сада под руководством воспитателя Т.В. Ламбиной приняли участие во всероссийском конкурсе «Рисуем семьей вечный огонь» и акции «Голубь мира».
Учащиеся начальной школы показали своё мастерство в конкурсе чтецов «Правнуки Победы». Все участники серьёзно подготовились к этому конкурсу, учителя начальных классов и родители помогли выбрать стихотворение, прочтением стихотворений ребята старались передать печали и страдания страшных времён войны. Членами жюри конкурса были: заместитель директора по воспитательной работе Е.А. Эйхман, учитель русского языка и литературы Л.Р. Хусаинова, библиотекарь Т.В. Данилова.
Старшеклассники в театрально-музыкальной постановке «Юность, опалённая войной» предстали перед юными зрителями мальчишек и девчонок, шагнувших со школьной скамьи в 1941 году в огонь сражений за нашу Родину. Постановку подготовил педагог дополнительного образования В.В. Сухарко.
Юнармейцы отряда «Северяне» Дмитрий Данилов, Евгений Батманов, Денис Братцев, Сергей Сангин в течение недели с достоинством несли Вахту Памяти у знамени Победы.
Также по сложившейся традиции прошёл школьный конкурс «Смотр строя и военной песни». На протяжении месяца отряды готовились к этому дню: разучивали песни, учились маршировать, подбирали форму. Каждая команда представила отличную подготовку: внешний вид, исполнение песни, сдача рапорта. Выступили ярко, красиво и эмоционально.
Командир «Отряда партизан» Дмитрий Данилов привел 10 и11 классы к победе. Старшеклассники показали свои самые положительные качества – ответственность, умение слаженно работать вместе. Как говорят школьники, они с детства росли патриотичными, с любовью к Родине, с готовностью встать на её защиту в случае необходимости.
В завершение Дня Победы учащиеся школы и педагоги приняли участие в митинге, который состоялся на центральной площади села возле Центра культуры и спорта «Созвездие», а также в торжественном возложении цветов к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы войны.
Мы помним! Мы гордимся!
Совместная статья учителя родного языка Анастасии Евгеньевны Вахат и юнкора, ученика 10 класса Полноватской средней школы им. И.Ф. Пермякова Егора Гришкина,
с. Полноват, Белоярский район