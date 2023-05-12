12 мая - Международный день медицинской сестры
Сегодня в БУ «Няганская городская поликлиника» трудится 129 медицинских сестер, 28 из которых работают в коллективе более 18 лет со дня выделения поликлиники для взрослых в отдельное учреждение здравоохранения. В современной концепции развития сестринского дела медицинская сестра должна быть высококвалифицированным специалистом, помощником и врача, и пациента. В свою очередь, выполнение первостепенных задач, продиктованных системой здравоохранения, делают профессиональную деятельность медицинских сестер многогранной и требующей постоянного совершенствования знаний.
Действительно, объемы задач, ежедневно стоящих перед медсестрами поликлиники, масштабны... Работа на приемах и вверенных участках, проведение вакцинации и диспансеризации, забор крови и проведение инъекций, контроль за выполнением предписаний врачей... При этом женщины регулярно проходят дополнительное обучение, осваивают новые формы взаимодействия, участвуют в конференциях, семинарах и конкурсах различных уровней, где занимают призовые места...
Все это происходит под чутким руководством и наставничеством главной медицинской сестры Светланы Борисенко, которая с 2005 года является бессменным лидером-организатором, куратором и вдохновителем команды медицинских сестер. Светлана Николаевна не устает усовершенствовать, проводить непрерывный анализ деятельности средних медицинских работников, обучать молодых специалистов, а также заниматься разработкой и реализацией мероприятий, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи пациентам.
«Дорогие наши медицинские сестры! Ветераны профессии! Молодые специалисты! Вы - олицетворение духовности, женственности, милосердия и помощи! Без вас работа системы здравоохранения попросту не была бы возможна. Спасибо каждой из вас за профессионализм, за душевное тепло, за отзывчивость, за терпение! Пусть самой большой наградой для вас всегда остаются улыбающиеся лица пациентов, которым вы подарили радость полноценной жизни! Новых достижений, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!», — желает Светлана Борисенко, главная медицинская сестра БУ «Няганская городская поликлиника».
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