Музей геологии, нефти и газа приглашает на программу «Твой выход» в рамках Международной акции «Ночь музеев 2023»
В этом году тема глобального мероприятия «История и истории». Музей геологии, нефти газа разработал программу под названием «Твой выход», как историю преодоления себя, своих умений, возможностей и страхов. 20 мая в 18:00 музей станет площадкой проведения игры, цель которой – выполнить все задания и получить возможность выйти из здания музея.
В рамках Международной акции «Ночь музеев» Музей геологии, нефти и газа проводит для жителей и гостей Ханты-Мансийска невероятно познавательное, интересное и яркое мероприятие.
Только в эту ночь музей превратится в огромное игровое поле, настольную игру, а посетители программы – в игроков, каждый из которых, чтобы покинуть музей, должен пройти ряд испытаний – выйти из зоны комфорта, проявить логику и смекалку, преодолеть свои маленькие страхи и опасения.
Весь вечер в музее будет работать порядка 10 разноплановых площадок и мастер-классов для разных возрастных категорий. Зрелищные опыты и эксперименты, подвижные игры, мастер-классы по раскрашиванию гипсовых фигур, полоса препятствий и многое другое ждет участников программы «Твой выход». Особенностью программы станут внезапные задания по громкой связи для всех, например, замри, встань на правую ногу, схвати соседа справа за ухо и т.д.
Те, кто успешно пройдет все площадки и заполнит свою карту, смогут принять участие в розыгрыше приза (колонка Алиса, фитнес-браслет, сувениры от музея).
Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» https://museumnight.culture.ru/
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Открыт в 2003 году. Музейные фонды составляют более 37 тысяч предметов. Музейные коллекции включают разнообразные предметы геологии, истории геологического поиска, развития нефтяной и газовой промышленности на территории Западной Сибири. Кроме экскурсий (обзорных, авторских, тематических), в музее проходят интеллектуальные квизы, тематические квесты, познавательные занятия и праздничные программы.
Музея геологии, нефти и газа