В Югре готовятся к проведению летней оздоровительной кампании
Как и где пройдет детское лето югорчане смогут обсудить в прямом эфире с заместителем директора окружного департамента образования и науки Тимуром Аубакировым. Как сообщают в окружном ЦУРе, который организует трансляцию, трансляция начнется 15 мая в 11:00 в группе «Югра» в соцсети «ВКонтакте».
Во время онлайн-встречи с югорчанами представитель ведомства расскажет, какие виды активности запланированы для детей, сколько организаций будут оказывать услуги оздоровления и отдыха на территории Югры, в том числе в загородных стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием ребят и многое другое, а также ответит на вопросы, которые поступят от зрителей в ходе прямого эфира.
Напомним, все муниципалитеты и исполнительные органы госвласти, бюджетные учреждения автономного округа — больницы, поликлиники, детские сады, школы, вузы, дома культуры, музеи и т.д. ведут официальные страницы в социальной сети «ВКонтакте» (госпаблики). Они упрощают получение людьми социально важной и достоверной информации: например, в них можно узнать, какие выплаты положены вашей семье, как записаться на прием к врачу или какой будет график работы детских секций.
По данным ЦУР Югры, «ВКонтакте» — самая популярная у югорчан социальная сеть - ею пользуются представители разных возрастных групп и категорий граждан. Именно сюда чаще всего жители округа пишут о своих проблемах. Пользователям удобно не только отслеживать информацию, которая распространяется в группах, но и взаимодействовать с органами власти на этих площадках. Благодаря этому, система власти в округе становится более открытой.
ЦУР Югры