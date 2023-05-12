В Югре пройдет отборочный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Творческие коллективы, сольные исполнители всех жанров и видов народного творчества, художники-любители Югры! Окружной Дом народного творчества приглашает вас принять участие во Всероссийском фестивале народного творчества «Салют Победы», посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Творчески проявить себя можно в следующих номинациях:
• «Театрализованное представление (тематический концерт)»
• «Виртуальные выставки работ художников-любителей».
Для участия в региональном этапе фестивале необходимо заполнить заявку на платформе «Яндекс» до 10 декабря: https://forms.yandex.ru/cloud/645b790e5d2a0658e1107a7b/
Итоги I этапа будут опубликованы до 30 декабря 2023 года.
Заключительный этап запланирован к проведению в 2025 году в форме Гала-концерта победителей II этапа фестиваля в одном из городов-героев или городов воинской славы Российской Федерации.
Подробная информация об условиях и порядке участия в Положение.
Контакты организаторов: 8(3467)32-48-29, 8(3467)33-30-37 (Художественно-творческий отдел Окружного Дома народного творчества); адрес электронной почты: hto@odntugra.ru.
Организаторы фестиваля: Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Официальный сайт: https://odntugra.ru/