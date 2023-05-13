Мы помним, мы гордимся
13 мая в этнокультурно-образовательном центре прошла детская практическая конференция «ПОМНИМ», посвящённая 78-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Его участниками стали городские школьники, которые подготовили доклады о прадедушках, воевавших на фронте или о своих родственниках – тружениках тыла. На конференции прозвучало 13 докладов по тематике «Мои прадеды в годы войны – исследование родственных связей участников Великой Отечественной войны». Отметим, что все дети очень хорошо подготовились, кроме материалов по биографии и личных воспоминаний о воинах-солдат, они демонстрировали архивные семейные фото, документы и награды.
Во время войны героями становились не только люди, но животные, такие как олень, собаки, лошади и верблюды. Сегодня ребята узнали об оленном батальоне на Севере Мурманской области, о верблюде «Яшке». Прослушивание докладов дополнялись также строками военной поэзии и исполнением песен. Воспитанник этнокультурно-образовательного центра Санжир Нуркасымов исполнил танец воина-богатыря югорской земли.
Особый гость конференции, заведующая отделом использования и публикации документов «Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» Наталья Николаевна Жукова, рассказала где и что можно найти в окружном архивном фонде, кто, когда и откуда дополнялись коллекции документов участников ВОВ и тружеников тыла.
В заключении мероприятия все участники исполнили песню «Журавли». Хотелось бы поблагодарить всех организаторов конференции, родителей и преподавателей детей за патриотическую, информационную поддержку. Участникам будут вручены памятные Дипломы.
Тамара Мерова