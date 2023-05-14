Губернатор Югры расскажет об образовательных и карьерных возможностях в регионе
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова проведет прямую линию, во время которой обсудит с жителями региона образовательные и карьерные возможности в Югре.
«В этом году высшие и средние образовательные организации Югры выпустят 12 489 молодых специалистов. Приглашаю вас, уважаемые земляки, 19 мая на прямую линию «Образовательные и карьерные возможности в Югре», — написала в посте-анонсе Наталья Комарова.
Глава региона подчеркнула, что вместе с выпускниками, их родителями, специалистами муниципальных и региональных органов власти в студии телерадиокомпании «Югра» обсудит результаты федерального проекта «Профессионалитет» в Югре, работу центров карьеры и трудоустройства в высших и средних образовательных организациях Югры, Колледжа креативных индустрий в Советском, открытие многопрофильного колледжа в Югорском государственном университете.
«Вопросы, предложения оставляйте в комментариях к посту, с ними работают представители государственных и муниципальных органов власти, специалисты центра управления регионом. До встречи», — отметила Наталья Комарова.
Трансляция начнется в 12:00. Для тех, кто не сможет присоединиться к эфиру в режиме онлайн — сохранится запись эфира.
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Источник: Новости Югры